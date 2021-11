Thomas Meunier à l’assist avec le Borussia Dortmund, qui perd le choc face à Leipzig (vidéo)

Le RB Leipzig est sorti vainqueur du choc de la 11e journée de Bundesliga en s’imposant 2-1 face au Borussia Dortmund ce samedi. Les trois Diables rouges des Borussen étaient titulaires pour l’occasion. Thorga Hazard et Thomas Meunier ont disputé l’intégralité de la rencontre, tandis qu’Axel Witsel a cédé sa place à la 86e.

Les deux camps ont poursuivi la rencontre sur un rythme élevé afin de chercher le but de la victoire. Et à ce jeu, c’est Leipzig qui a réussi son coup grâce au but de Yussuf Poulsen à la 68e.