Frank Vandenbroucke voudrait «généraliser le télétravail dès lundi»

Le ministre de la Santé est inquiet. « On risque de dépasser le seul critique de 500 personnes en soins intensifs », déclare-t-il à la RTBF. « Il faut diminuer le nombre de contacts rapprochés ». Frank Vandenbroucke ne veut pas de nouvelles mesures pour l’instant mais propose d’appliquer plus strictement celles décidées lors du dernier Codeco. « Il faut appliquer sur le terrain ce qui a été décidé, particulièrement le télétravail », déclare-t-il, et ce, « dès lundi ».

À lire aussi Coronavirus: l’inquiétude monte d’un cran sur la situation hospitalière

Les derniers chiffres du covid

Entre le 27 octobre et le 2 novembre, une moyenne de 7.208 personnes ont été contaminées chaque jour par le Covid-19, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano publiés samedi. Il s’agit d’une hausse de 10 % par rapport à la semaine précédente.

Entre le 30 octobre et le 5 novembre, 170,9 admissions quotidiennes à l’hôpital de patients atteints du coronavirus ont également été enregistrées, en augmentation de 25 % par rapport à la période de référence précédente. 1.929 lits sont occupés à l’hôpital par des patients atteints du coronavirus (+ 27 %), dont 384 en soins intensifs (+ 40 %). Parmi ceux-ci, 184 malades exigeaient une assistance respiratoire et 23 une ECMO.

Du 27 octobre au 2 novembre, 20 personnes par jour en moyenne sont décédées des suites du virus, un indicateur en augmentation de 14 % par rapport à la période de sept jours précédente. Depuis le début de la pandémie, le Covid-19 a coûté la vie à 26.131 personnes en Belgique.

En moyenne, 77.959 tests ont par ailleurs été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 10 %. C’est la tranche d’âge des 0 à 9 ans qui affiche le taux de positivité le plus élevé (13,4 %) tandis que les 40-64 ans sont en deuxième position, avec 10,7 % des dépistages effectués positifs. Les autres tranches d’âge oscillent autour de 9 %. Par province, c’est celle de Liège qui affiche le taux de positivité le plus élevé (13,6 %). Dans cette province se trouve la Communauté germanophone qui, à elle seule, a un taux de positivité de plus de 17 %. Le taux le plus faible se trouve en Région bruxelloise (8,1 %), selon Sciensano.