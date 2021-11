Coronavirus: les activités en intérieur suspendues à Knokke-Heist

La commune côtière recense en ce moment 122 infections, quatre fois plus qu’il y a deux semaines. «Les soins intensifs de l’hôpital Zeno sont saturés et les soins classiques sont aussi compromis», commente-t-on.

À lire aussi Coronavirus: l’inquiétude monte d’un cran sur la situation hospitalière

«Nous pouvons attribuer bon nombre de ces contaminations à des activités collectives en intérieur. Nous jugeons nécessaire de prendre des mesures provisoires supplémentaires, outre les consignes habituelles contre le coronavirus. Dès lundi et pour tout le mois de novembre, toutes les activités culturelles, sportives et pour la jeunesse organisées en intérieur ne seront plus autorisées pour les personnes de 13 ans et plus», a expliqué le bourgmestre Piet de Groote.