L’Union était bien trop forte pour Charleroi

Nettement supérieure à ce Sporting de Charleroi, l’Union Saint-Gilloise n’a fait qu’une bouchée des Zèbres ce samedi soir dans le match au sommet disputé au stade Duden. Les hommes de Mazzù sont plus que jamais leaders. Ceux de Still devront réagir après cette gifle…

Si cette quatorzième journée de championnat voit s’affronter l’Antwerp et Anderlecht mais aussi Bruges et le Standard ce dimanche, c’est bien du côté du parc Duden que les regards étaient tournés pour ce duel entre deux bonnes surprises du début de saison. Le match a toutefois tourné court tant l’Union a donné une leçon au Sporting.

Pour l’occasion, l’Union Saint-Gilloise était privée d’Anthony Moris, malade. Pour le reste, Felice Mazzù faisait confiance au onze qui s’était imposé à Gand la semaine dernière. Au Sporting de Charleroi, Edward Still avait décidé de changer un peu ses batteries en titularisant Anass Zaroury au détriment de son compatriote Adem Zorgane, afin de faire davantage mal à la défense bruxelloise. De son côté, Martin Wasinski était bel et bien choisi pour pallier l’absence de Jules Van Cleemput sur blessure.