Kjaer-Eriksen, le trait d’union au-delà de la rivalité Milan-Inter

En entrant sur le terrain pour le derby milanais dimanche (20h45), le défenseur danois de l’AC Milan Simon Kjaer aura sûrement une pensée pour son compatriote de l’Inter Milan Christian Eriksen, toujours loin des terrains cinq mois après son arrêt cardiaque.

La légendaire rivalité entre Rossoneri et Nerazzurri n’existe plus pour eux : le solide défenseur et le meneur élégant sont liés à vie depuis l’immense frayeur de l’Euro, le 12 juin, quand s’est suspendu le souffle de tout un pays et de millions de téléspectateurs.