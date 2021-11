Edward Still après la déroute des Zèbres à l’Union: «Nous avons été mauvais»

Pour la première fois cette saison, Charleroi a failli sur le plan défensif. Les joueurs d’Edward Still ont coulé à l’Union Saint-Gilloise et pas seulement parce qu’il y avait en face « une équipe en pleine bourre », pour reprendre les propos de l’entraîneur carolo, très amer à l’issue de la rencontre. « Dégoûté. Tout simplement dégoûté, déçu. Ça fait mal », a-t-il expliqué au micro de la RTBF. « J’ai mal au cœur pour le groupe et pour les supporters qui sont venus en masse. Nous n’avons pas été à la hauteur, pas assez bons. Nous devons l’assumer comme j’assume mon choix, celui d’attaquer encore plus que d’habitude car j’étais convaincu que nous pouvions réaliser quelque chose de cette façon. C’est la première fois cette saison que nous ne sommes vraiment pas bons dans un match. Mais nous allons réagir aussi fort que la manière dont on s’est fait taper aujourd’hui (sic). »

Sans se cacher, Edward Still n’a pas hésité à tirer un constat d’échec global, en promettant une réaction « forte » de la part de son groupe la semaine prochaine au Cercle de Bruges. « Je n’ai pas de regrets dans mes choix. Force est de constater qu’ils n’ont pas fonctionné. Nous n’avons pas été à la hauteur dans tous les domaines, pas simplement en défense où nous n’avons finalement pas laissé quinze occasions à l’Union. Nous avons été mauvais, je suis le premier à le dire. »