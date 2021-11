Johan Van Herck et la Belgique en Biélorussie mi-avril: «Si Sabalenka et Azarenka sont là, ça sera compliqué…»

C’est depuis les bords du terrain de foot où jouait son fils que Johan Van Herck a appris, samedi, que ses troupes retrouveraient la Biélorussie pour la phase qualificative de l’édition 2022. « J’avais besoin d’air », souffle d’abord le capitaine belge qui a quitté Prague plutôt qu’il ne l’avait imaginé… « Bon, à partir du moment où on n’était pas tête de série, ce tirage s’annonçait délicat. J’espérais surtout qu’on puisse jouer à domicile, mais là, c’est encore raté… On a bien battu, et de façon méritée, la Biélorussie, lundi dernier à Prague, mais si Sabalenka et Azarenka sont là, à la mi-avril, en plus de Sasnovich, alors ça sera compliqué ! Ce qui ne veut pas dire impossible, et on en a encore eu la preuve avec des surprises, la semaine dernière, dans cette Billie Jean King Cup. Et puis, ça se jouera aussi en deux jours et cinq matches, et pas en trois, comme à Prague : ça change aussi la donne. »