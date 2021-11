D1A: revivez la belle victoire de l’Union contre Charleroi en vidéos

L’Union Saint-Gilloise a conservé sa première place en étrillant Charleroi 4-0 lors de la 14e journée de Jupiler Pro League samedi. Denis Undav (29e, 39e) et Bart Nieuwkoop (34e) avaient donné trois buts d’avance à l’Union en première période avant qu’un but contre son camp de Joris Kayembe ne fixe le score final à 4-0.

Un but qui avait le don de lancer les Unionistes dans leur rencontre. Lancé en profondeur par Dante Vanzeir, fraîchement appelé chez les Diables Rouges, Casper Nielsen servait Bart Nieuwkoop, esseulé dans le rectangle, pour doubler la mise (34e). L’Union poursuivait son récital d’efficacité avec un doublé de Denis Undav qui poussait au fond une tête de Christian Burgess repoussée par Koffi. Le but était d’abord annulé pour hors-jeu avant d’être validé par le VAR (39e).

En seconde période, les Bruxellois géraient leur avance et Charleroi ne parvenait que trop rarement à mettre à mal la défense de l’Union. En fin de match, les troupes de Felice Mazzu plantaient une quatrième rose après un but de contre son camp de Joris Kayembe qui prolongeait dans son but un centre de Teddy Teuma (78e).