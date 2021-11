SuperGT: Bertrand Baguette termine 4e des 300km de Motegi au Japon

Arrivés en deuxième place au championnat, Baguette et Tsukakoshi sont plus que jamais dans la course au titre avant la finale.

Bertrand Baguette et son équipier japonais Koudai Tsukakoshi (Honda) ont terminé 4e dimanche des 300km de Motegi, au Japon, avant-dernière manche du championnat SuperGT.

Arrivés en deuxième place au championnat, Baguette et Tsukakoshi sont plus que jamais dans la course au titre avant la finale. Parti depuis la 8e place après une petite erreur de Baguette en qualifications, le duo est progressivement remonté pour terminer 4e. Comme lors de la manche précédente de Motegi, c’est la Honda des Japonais Tomoki Nojiri et Nirei Fukuzumi qui s’est imposée.