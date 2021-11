Billie Jean King: «Si j’étais encore joueuse, j’adorerais cette compétition»

Après le succès de la Russie, à Prague, dans l’épreuve qui porte désormais son nom, la pionnière américaine (77 ans) a défendu bec et ongles cette compétition dont le format reste fort critiqué, surtout quand les tribunes sont désertées

Après trois finales perdues, dont la dernière dans cette même O2 Arena de Prague, la Russie, avec ses 5 joueuses toutes dans le top-40 (!), a donc remporté sa 5e Fed Cup, pardon, « Billie Jean King Cup ». Un succès 2-0 contre la Suisse de Belinda Bencic, battue dans le match décisif par la jeune Liudimila Samsonova (22 ans et 40e mondiale). Cette dernière n’a pas manqué ses grands débuts dans cette compétition avec deux simples et trois doubles enlevés, cette semaine ! « Elle m’a avoué avoir vécu le meilleur jour de sa vie, et c’est tout ce que je veux entendre » s’est exclamée la toujours sémillante Billie Jean King (77 ans).