Dante Vanzeir réagit à sa première sélection chez les Diables: «Ce serait beau de jouer quelques minutes»

Peut-être se sentait-il observé, samedi soir. Un peu plus que d’habitude. Dante Vanzeir a encore été très bon face à Charleroi, dépassé par la foudre unioniste. Une prestation remarquée, certainement, par Roberto Martinez, présent en tribunes pour observer sa nouvelle « recrue ». Un nouveau renfort qui espère que cette première sélection sera récompensée par du temps de jeu. « C’est magnifique d’être avec les Diables, c’est un rêve qui se réalise », a-t-il déclaré au micro de la RTBF. « Je n’ai pas les mots pour expliquer ça. Je vais essayer de m’amuser et de me montrer pour le coach. J’ai entendu (NDLR : que Roberto Martinez était présent au match). C’était un match pour me montrer mais j’espère que je pourrai me montrer aussi la semaine prochaine. Ça serait beau de pouvoir jouer quelques minutes. »

L’absence dans le groupe de Romelu Lukaku et Michy Batshuayi peut lui permettre de concrétiser cet objectif, mais Dante Vanzeir est avant tout déçu de ne pas pouvoir côtoyer l’attaquant de Chelsea. « C’est vrai que c’est dommage car c’est un grand joueur. Je peux apprendre beaucoup de lui. Mais il y a tout de même beaucoup de qualités dans ce groupe donc je pense que ça va être une semaine très spéciale et enrichissante ».