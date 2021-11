Le message des supporters de Seraing pour relancer la machine: «C’est au stade qu’il faut être!»

Avant le match contre La Gantoise ce dimanche, les supporters de Seraing, membres du groupe UDBS, ont tenu à faire passer un message... à tous ceux qui aiment le club.

« Aujourd’hui, notre équipe a besoin de nous, de vous ! Nous devons être le 12e homme et soutenir nos joueurs à fond. Alors que notre équipe traverse une période compliquée, nous devons être derrière elle pour l’encourager et nous appelons un maximum de supporters à nous rejoindre dans le bloc I pour porter nos Métallos. Nos joueurs méritent de vrais encouragements. C’est au stade qu’il faut être pour les pousser vers la victoire. Nous, supporters depuis toujours, sommes heureux de constater que de nouveaux sympathisants nous rejoignent d’un peu partout, de la Province et même de plus loin. Nous sommes fiers d’être en D1A et nous devons tout mettre en oeuvre pour être à la hauteur et aider le club à y rester. Nous vous donnons rendez-vous ce dimanche dans La Tribune Echelle, bloc I, pour donner de la voix et encourager nos Métallos ! »