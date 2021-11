Et si la fuite en avant technologique allait trop loin?

Difficile de justifier l’achat d’une TV 8K quand, depuis son canapé, on ne sait pas faire la différence avec de la 4K. En pleine COP26 et à quelques semaines du Black Friday, peut-être est-il temps de faire preuve de sobriété technologique.

Le mieux est l’ennemi du bien. Si les nouvelles technologies ont radicalement modifié nos modes de vie ces dernières décennies, nos usages n’évoluent plus tellement depuis quelques années. Mais cela n’empêche pas la tech qui nous entoure de poursuivre une course folle vers plus d’innovations, pas forcément utiles.

Les télévisions en sont un parfait exemple. Difficile aujourd’hui de se satisfaire de la qualité d’image d’un vieil écran à tube cathodique alors que tout le monde a désormais chez soi un écran Full HD ou 4K. A chaque nouvelle étape, le gain de qualité est indéniable.