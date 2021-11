Arnaud Bodart, de zéro à héros contre Bruges: «Cela fait partie du jeu, mais je vais toujours de l’avant»

Fautif sur le premier but de Bruges, Arnaud Bodart s’est parfaitement repris pour finalement devenir l’un des artisans du partage du Standard au Jan Breydel. « Sur le premier but, c’est clairement de ma faute. J’ai voulu la caler et la balle est tombée. Je le reconnais, même si on avait perdu. Le 2-0 nous donne un coup sur la tête. J’espère que je me suis rattrapé en évitant le 3-0. On a montré énormément de caractère. C’est clair que nous étions plus frais physiquement mais il y avait quand même une belle équipe en face. Ça fait partie du jeu (NDLR : de faire des erreurs). En tant que gardien, on est toujours ouvert à une erreur. Il faut toujours aller de l’avant, on ne sait quand même rien y changer. »