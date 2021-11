Manu Bonmariage, un réalisateur hors cadre

L’homme est en T-shirt blanc, assis sur le lit de sa cellule. Il a dans les mains les photos d’une femme qui regarde par la fenêtre. En voix off, on entend : « Je suis ici en attendant de passer aux assises parce que j’ai tué un homme pour protéger celle que j’aimais, et moi-même. » Plan suivant : elle, la femme de la photo, écrit dans un carnet, sur son propre lit, dans sa propre cellule, genoux repliés sous elle. Elle dit : « J’ai eu un amant dans ma vie, un amant trop jaloux qui a tué mon mari. Et voilà, je suis là, accusée de complicité. »