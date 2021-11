Distributeurs et fabricants de jouets ont modéré leurs clichés de genre

Finis les rayons roses pour filles et bleus pour garçons. Magasins et marques ont adapté leurs visuels et leurs mots pour mieux coller à la diversité de la société. Mais les stéréotypes restent encore ancrés à certains de leurs produits.

Des poupées vêtues de rose pour les petites filles et des mini-voitures bleues pour les petits garçons. Ces images de jouets nourrissant les stéréotypes de genres restent encore tenaces dans la conscience collective. Mais, à la veille de cette Saint-Nicolas 2021, collent-elles encore vraiment à la réalité du marché ? Direction dans quatre enseignes clés (Dreamland, Maxi Toys, Broze et Fox & Cie) pour le vérifier… C’est sûr : les rayons explicitement labellisés garçons ou filles ont disparu pour laisser place à des classements par thèmes ou par âges (jeux créatifs, véhicules, poupées, déguisement, superhéros, etc.). Et les couleurs se sont uniformisées. Adieu le rose et le bleu si clichés. On note aussi des rayonnages entiers presque non genrés, comme ceux des jeux de société ou des articles pour bébés. Pas question non plus de distinctions fille-garçon pour des licences comme les cartes Pokemon ou les jouets dérivés des films Harry Potter.