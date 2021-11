Belgian Men Hockey League: le Léopold et l’Orée en perte de vitesse

Les Flandriens se devaient de réagir après leur défaite de dimanche dernier au Daring. Mais en visite à Uccle, ils se doutaient bien que la tâche ne s’annonçait pas évidente même si le Léopold était convalescent après son 1/6 le week-end dernier. Mais ce sont pourtant les visiteurs qui frappaient les premiers via Arthur de Borrekens qui déviait habillement un tir puissant de Blaise Rogeau (27e). Gand était au commande et c’était mérité. C’était ensuite l’argentin Agustin Bugallo qui doublait l’avance des siens sur stroke (45e). En fin de rencontre, les Bruxellois mettaient la pression pour revenir au score mais ils n’inscrivaient finalement qu’un seul but via Dylan Englebert. Cette 3e défaite du Léopold lui faire perdre la tête de la division d’honneur en faveur du Dragons tandis que les Gantois restent bien placés dans la course pour le top 4.

Orée – Herakles : 2-6.

Après leurs 2 défaites consécutives lors de la double journée, le week-end dernier, les Bruxellois devaient se rebiffer et retrouver leurs bonnes sensations. Mais face à des Lierrois pourtant privés de 3 joueurs dont Amaury Keusters, malade, ils ont été incapables de contrôler leurs émotions. Ils ont également manqué de maitrise lors des moments clés face à un adversaire qui a été extrêmement réaliste et qui n’a fait le gros dos lorsque la pression était plus importante. Ce sont d’ailleurs les visiteurs qui ouvraient le score sur leur première possibilité et un penalty de l’Australien Corey Weyer (7e). Mais Tomi Domene répliquait au quart d’heure, également sur p.c. Le but de Philippe Simar faisait illusion (23e) car l’Herakles virait en tête à la pause après les 2 stroke convertis par Nicolas De Kerpel. L’Orée voulait inverser la tendance mais ce sont bien les Anversois qui prenaient le large sur un penalty de Nicolas De Kerpel (41e). Les Bruxellois perdaient pied tandis que Louis Delaisse et Jack Welch ponctuaient la prestation réaliste et combative des hommes de Darran Bisley.

Waterloo Ducks – Beerschot : 3-0.

Quatrième succès consécutif pour les Brabançons qui occupent à présent la 2e place du classement général après avoir végété en bas de classement durant plusieurs semaines. Mais les hommes de Jean Willems semblent enfin avoir retrouvé toutes leurs sensations et surtout bien plus de percussion et de réalisme en zone de conclusion. Mais face aux Anversois, le Watducks a dû patienter jusqu’en seconde période pour enfin trouver le chemin des filets via Gauthier Boccard (48e). De quoi libérer totalement l’équipe locale qui doublait son avance via Jérémy Wilbers (58e). En toute fin de rencontre, William Ghislain achevait le travail (70e) et la démonstration d’efficacité des finalistes malheureux de la saison dernière. De bon augure avant le choc de la 11e journée, qui se disputera ce jeudi 11 novembre, avec la réception du Dragons du côté de la Drève d’Argenteuil.

Daring – Dragons : 1-2.

Les Anversois étaient bien conscients que ce déplacement en terres molenbeekoises ne serait pas une sinécure. Et c’est donc jusqu’à la fin de rencontre qu’ils ont dû batailler ferme pour engranger leur 6e victoire de saison et surtout s’emparer de la tête de la division d’honneur à l’issue de cette 10e journée de compétition. Mais au quart d’heure, ce sont bien les Bruxellois qui prenaient les commandes sur stroke via leur argentin Nicolas Cicileo. Les champions de Belgique ne paniquaient pas et prenaient leur temps pour revenir tranquillement dans la rencontre. Et c’est à la 45e minute qu’Henri Raes égalisait pour les Anversois. La rencontre restait ouverte mais c’est bien le Dragons qui émergeait à l’expérience en fin de partie sur un penalty converti par Nicolas Della Torre (65e). Les protégés de Dennis Dijkshoorn devront toutefois afficher un autre visage, jeudi, pour rivaliser avec le Watducks qui les attendra, de pied ferme, pour le duel au sommet de la prochaine journée.

Racing – Louvain : 4-2.

C’est une évidence, les Ucclois manquent de régularité depuis l’entame de la saison. Mais face aux Universitaires, ils ont fait preuve de beaucoup de maitrise et de réalisme pour empocher les 3 points. Le Racing, qui récupérait Jérôme Truyens, prenait l’initiative et menait 2-0 après les buts de Cédric Charlier et d’Alexis Cayphas. Mais comme toujours avec les Brabançons, ils ne se laissaient pas distancer et revenaient dans le match grâce à Pau Quemada (32e). En seconde période, Tanguy Cosyns redonnait un peu d’air à l’équipe locale (39e) mais Sam Lane ne l’entendait pas de cette oreille (44e). Mais à la 52e minute, Tanguy Cosyns inscrivait le numéro 4 sur penalty. Louvain ne se montrait pas assez agressif et volontaire pour revenir au score.