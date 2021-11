La hotte de Saint-Nicolas est-elle sexiste?

L’identité des enfants se construit, entre autres choses, à travers les jouets, qui reproduisent les stéréotypes et inégalités liés au genre. Faut-il remballer la hotte traditionnelle du Père Noel déclinée en rose et bleu, et privilégier les jouets neutres ?

Dînette pour les unes, histoire de faire “comme maman”. Bricolage et héros pour les autres, à l’image de papa. Un peu obsolètes nos jouets ? Malgré les évolutions très récentes face aux stéréotypes de genre (lire par ailleurs), les rayons des magasins habillés de rose et bleu sont régulièrement dénoncés, par exemple par l’association Pépite sexiste. À travers les catégories, les couleurs, les photos, les textes ( » Aide maman », « fort comme papa »), le marketing sépare en deux rangs d’oignon les filles et les garçons, tout en fractionnant le marché du jouet selon des tranches d’âge de plus en plus réduites.