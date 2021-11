En Chine, Xi superstar, pour s’imposer comme Mao et Deng

C’est un homme de détermination et d’action, un homme aux pensées et sentiments profonds, un homme qui a reçu un héritage mais ose innover, un homme qui a une vision tournée vers l’avenir et s’est engagé à travailler sans relâche… »

L’agence officielle chinoise Xinhua y va ces jours-ci plein pot pour rendre grâce au secrétaire général du Parti, Xi Jinping, également auréolé du titre de « vrai champion ». Toute ressemblance avec le culte de la personnalité érigé à l’époque maoïste… n’est pas fortuite.