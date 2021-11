Analyse: le quinoa, le vélo et le président

Deux heures trois quarts de questions et surtout de réponses, avec pour seule distraction les jappements de Liloo, le chien du président : un entretien avec Georges-Louis Bouchez s’apparente souvent à un défi physique. Pour l’occasion, le libéral s’est affublé d’un t-shirt siglé de deux lettres : le M et le R de son parti. Le voilà prêt pour l’exercice de musculation sur l’explosif dossier du nucléaire et le fondamental débat sur le réchauffement climatique.

Le président du MR garde le sens de la formule : « Manger du quinoa et rouler à vélo ne réglera pas le problème du climat ! » Lisez le Bouchez entre les lignes : selon lui, ceux qui revendiquent des mesures fortes ne proposent que des solutions à la petite semaine, insuffisantes face à l’ampleur du problème. Et sans impact réel : « Plus on parle, moins on change ! »