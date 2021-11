Bodart s’est racheté, Dussenne en patron: les bulletins du Standard à Bruges

FC Bruges-Standard a été une histoire de gardiens. Avec un Bodart à la faute sur le 1-0 mais décisif pour sauver le 3-0 et un Mignolet fébrile, qui a permis au Standard d’arracher un point.

5,5 Bodart : guère aidé par sa charnière défensive, le gardien liégeois plaide coupable avec une sortie manquée et un ballon relâché sur le but d’ouverture (16e). S’il ne peut rien sur la somptueuse reprise de volée de « CDK », il est néanmoins resté dans son match en intervenant judicieusement devant Dost (37e) et Vanaken (87e), tout en guidant sa défense.

6 Siquet : acteur d’un solide duel avec De Ketelaere, le jeune liégeois s’est battu comme un beau diable, même si son apport offensif fut moins conséquent qu’à l’accoutumée. Ce qui est logique, finalement.