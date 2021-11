Le médian du Standard Samuel Bastien met en garde: «Ne pas prendre la grosse tête»

Ce qui, dans un premier temps, a permis aux Standard de ne pas couler puis de revenir dans cette rencontre au sommet. Généreux dans l’effort, le joueur de 25 ans tirait un bilan positif de ce partage. « Nous savions que c’était un match compliqué, mais nous avons montré qu’avec notre solidarité, nous étions capables de faire des grandes choses. Le but inscrit avant la pause nous a fait du bien. Ensuite, nous avons poussé encore un peu plus pour égaliser. Et, avec un peu de chance, nous aurions pu inscrire un troisième but. Ceci dit, cela reste déjà un bon point. C’est presque mieux d’en prendre un ici à Bruges que d’en prendre un à la maison contre l’avant-dernier… »

Si le Standard a profité de la fatigue brugeoise, les Rouches devront rééditer ce genre de performance lors des prochaines semaines. Face à des adversaires a priori plus faibles que le Club.