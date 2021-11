Comité R: un président à l’expression contestée qui va tenter d’enclencher le débat sur le fond

Il ne laisse personne indifférent, Serge Lipszyc, le président du Comité R, chargé de contrôler les services de renseignement. Et il ne fait pas, ou plus, l’unanimité. A fortiori depuis l’entretien à la sulfateuse qu’il a accordé à nos confrères du magazine Wilfried. Un coup de sonde parmi les partis de l’opposition et de la majorité permet de s’en rendre compte.