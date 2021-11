Un proche de Michael Schumacher donne des nouvelles sur son état de santé

Ancien patron de la Scuderia Ferrari, Jean Todt, s’est exprimé une nouvelle fois à propos de l’état de santé de l’ancien pilote de Formule 1, d’après le Daily Mail. « Si Corinna est présente, on dîne ensemble, si ce n’est pas le cas, je passe du temps avec Michael, mais... Je comprends pourquoi sa famille et ses amis le protègent. Nous devrions le laisser en paix. Michael se bat, il continue de se battre et nous pouvons seulement espérer que son état s’améliore ».

Michael Schumacher, septuple champion du monde de Formule 1, s’était heurté à un rocher lors d’un accident de ski en décembre 2013 à Méribel, dans les Alpes françaises. Depuis lors, son état de santé est tenu secret par sa famille. Généralement, très peu d’informations sont divulguées.