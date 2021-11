COP26: à Glasgow, tourbillon et grises mines

Comme le veut l’expression, la COP26 de Glasgow entre dans sa « dernière ligne droite ». Après le tourbillon d’annonces de la semaine dernière, on va découvrir les pas beaucoup plus mesurés des négociateurs sur les dernières questions techniques destinées à finaliser le cadre de l’accord de Paris. Pas bénin : il s’agit de garantir la transparence des engagements et de fermer les portes à certains pays qui chercheraient à en faire le moins possible.

Jusqu’ici, on a engrangé un engagement de réduire les émissions mondiales de méthane, un accord visant à stopper la déforestation en 2030, des promesses de sortir du charbon, un deal pour mettre fin au subventionnement des énergies fossiles, des annonces de financement, un plan indien pour arriver à la neutralité carbone en 2070, notamment en réduisant plus fortement les émissions en 2030…