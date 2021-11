Basket: Ostende reste la référence

Une Lotto Arena copieusement garnie et un public qui porte son équipe, un match à rebondissements, une prolongation inespérée et une victoire étriquée… Malgré une intensité sur courant alternatif, ce premier choc entre les deux favoris au titre a tenu ses promesses. Mais qu’en retenir sur la capacité des Giants à mettre fin à l’hégémonie des Ostendais d’ici 7 mois ? « Ce sont des détails qui leur ont permis d’émerger et c’est donc ce qu’il nous faut travailler », estime le coach anversois Christophe Beghin en rappelant que son équipe gère un calendrier très chargé avec trois blessés, l’Américain Brown et les Belges Van den Eynde et De Ridder. « Malgré des hauts et des bas, on a montré du caractère et tenu tête à une défense toujours aussi solide. Je ne peux donc pas être mécontent. »