Coronavirus: face au traitement Pfizer, les experts belges enthousiastes mais prudents

La firme Pfizer décoiffe ses concurrents Roche et Merck avec l’annonce d’un médicament antiviral très prometteur. Nous avons soumis la nouvelle au scan d’experts de l’UNamur et de l’ULB.

Une efficacité écrasante »… Ce n’est pas nous qui l’affirmons mais la firme Pfizer à propos du dernier-né des médicaments anti-covid… dont elle assume la parentalité.

« Une avancée majeure »… « C’est extrêmement encourageant »… Ce n’est pas non plus nous qui l’affirmons mais deux scientifiques belges, respectivement les professeurs Jean-Michel Dogné (expert en pharmacovigilance à l’UNamur) et Nicolas Dauby (infectiologue au CHU Saint-Pierre).