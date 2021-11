Marc Van Ranst conteste la décision de suspendre les activités en intérieur à Knokke-Heist

Le virologue Marc Van Ranst s’est exprimé au sujet de l’interdiction temporaire des activités en intérieur dans la commune de Knokke-Heist pour lutter contre le virus et ne comprend pas cette décision. « Je pense que si l’on veut prendre des mesures supplémentaires, il vaut mieux les prendre au niveau fédéral ou au moins dans une zone plus large que dans une seule commune », a déclaré Van Ranst dimanche soir sur VTM.

Knokke-Heist est la douzième commune de Flandre occidentale en termes d’incidence du virus. En Belgique, 511 municipalités sur 581 font moins bien que Knokke-Heist, a déclaré le virologue après coup sur son compte Twitter.

Marc Van Ranst ne voit pas l’intérêt de cette mesure dans le secteur artistique, par exemple. « Tout s’y passe de manière très contrôlée. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de plus, vous devez vous attaquer aux fêtes : les anniversaires, etc. Il faut voir où est le vrai risque. Et c’est là que les mesures de CO2 et une bonne ventilation jouent un rôle important pour réduire le risque ». Cela devrait également être contrôlé par le gouvernement, ce qui n’est actuellement pas assez le cas, estime-t-il.