Télétravail: voici les règles en vigueur

Alors que le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke souhaite « urgemment » prendre des mesures supplémentaires et généraliser le télétravail dans tous les secteurs, les mesures actuellement en vigueur ne sont pour l’instant que des recommandations. En effet, ce dernier est « fortement recommandé » pour l’ensemble des membres du personnel des entreprises, des associations et des prestataires de services. « Sauf si cela s’avère impossible en raison de la nature des activités de l’entreprise ou de la prestation des services », peut-on lire sur le site officiel du gouvernement concernant les règles en vigueur.

Face à la flambée des contaminations dans notre pays le ministre de la Santé avait lancé un appel la semaine dernière pour prendre des mesures plus strictes. Si cela ne tenait qu’à lui, les gens prendraient leurs responsabilités pour s’organiser « et faire plus de télétravail ». « Si les entreprises veulent continuer à fonctionner, elles doivent passer au télétravail », estime le socialiste flamand, enfonçant une nouvelle fois le clou sur l’utilité du port du masque et la réduction des contacts sociaux.