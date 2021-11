Sécurité: et si chacun descendait de son «silo»?

On peut lui accorder : le président du Comité permanent R, gendarme du renseignement, n’est pas du genre à se cacher. C’est plutôt l’inverse qui lui serait reproché : une première interview (déjà) sans langue de bois au Soir et à Knack (août 2020), une intervention très remarquée en direct à la RTBF en pleine affaire Jürgen Conings et, dernièrement, sept pages à la sulfateuse dans le magazine Wilfried. Émoi du collège des procureurs généraux, du chef de la Défense, de plusieurs partis… Et quelques citations « choc » qui auront entraîné, ce lundi, déjà deux réunions spéciales de la commission à la Chambre.