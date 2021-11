Harwood-Bellis après la défaite d’Anderlecht: «Le match se joue sur deux moments»

Déjà responsable sur les deux buts face à Louvain – davantage le premier où il oublie Kaba que le second de Maertens –, Taylor Harwood-Bellis a contribué bien malgré lui au but du break de l’Antwerp en étant l’auteur d’une semelle sur le pied de Michael Frey dans le rectangle anderlechtois. Si l’arbitre n’avait pas tiqué, l’assistance vidéo a été intransigeante avec le jeune défenseur anglais. « Sur ce penalty, tout se passe très vite », commente Harwood-Bellis. « Je n’ai pas encore revu les images de cette faute donc c’est difficile de les commenter. Sur le moment, je ne sais même pas si je touche son pied ou non. Tout se passe très vite et il faut prendre la décision d’intervenir ou non. C’est arrivé et c’est le football. »

Cela tombe mal pour un Sporting d’Anderlecht qui n’avait forcément pas besoin de ça après l’ouverture du score de Yusuf juste après l’heure de jeu. « La rencontre s’est jouée sur deux moments dans les deux rectangles », estime l’arrière central prêté par Manchester City. « On a raté une occasion franche (NDLR : frappe d’Ait El Hadj) et on encaisse quelques minutes plus tard. On est déçu après une telle rencontre. Une nouvelle fois déçu. »