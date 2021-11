Max Verstappen s’envole

Mercedes a beau inonder le monde de la Formule 1 de communiqués rassurants, son moteur ne semble pas tenir la comparaison avec l’usine à gaz Honda qui anime la monoplace de Verstappen. On a pu s’en rendre compte une fois encore ce dimanche à l’occasion du Grand Prix du Mexique dont la première ligne était pourtant occupée par les Mercedes. Concours de circonstance ou petit fléchissement dans la forme de Lewis Hamilton, c’est son équipier Valtteri Bottas qui a signé la pole. Bien sûr, le gentil Finlandais s’est empressé de dire qu’il jouerait le jeu de son équipier une fois la course lancée. Il n’a pas eu à le faire ! Une fois les feux éteints, Verstappen a surgi de la 2e ligne et s’est emparé de la tête de la course. Une manœuvre musclée mais correcte. On l’ignorait mais cette phase allait constituer le moment le plus excitant de l’épreuve mexicaine.