Nicaragua: fin des élections, Ortega assuré de rester au pouvoir

Les bureaux de vote ont fermé à 18 heures et les premiers résultats étaient attendus vers minuit (06H00 GMT), selon le tribunal électoral. Seul le taux de participation pourrait donner une idée de l’adhésion réelle des Nicaraguayens au « ticket » formé par Daniel Ortega, 76 ans et son épouse Rosario Murillo, 70 ans, vice-présidente depuis 2017.

« Ni libre, ni juste, ni démocratique »

Les Etats-Unis ont vigoureusement dénoncé le scrutin. « Ce que le président du Nicaragua et son épouse, la vice-présidente Rosario Murillo, ont orchestré aujourd’hui est une élection pantomime qui n’était ni libre, ni juste, et certainement pas démocratique », a déclaré le président américain Joe Biden, cité dans un communiqué de la Maison Blanche sur « les élections-comédie au Nicaragua ».

A l’inverse, le président du Venezuela Nicolas Maduro a félicité son homologue sans attendre le résultat. « L’impérialisme et ses alliés rampants en Europe pointent du doigt le Nicaragua, mais il y a des gens qui aiment le Nicaragua, il y a des gens qui défendent le Nicaragua », a-t-il affirmé dans une allocution télévisée, annonçant son intention de se rendre prochainement dans le pays d’Amérique centrale.

Les rues étaient quasi désertes dimanche à Managua. Craignant une faible participation, le Front sandiniste de libération nationale (FSLN, ex-guérilla au pouvoir) a organisé durant la journée des tournées de porte-à-porte pour mobiliser les électeurs.

Chasse aux opposants

Trois ans après la répression qui a fait plus de 300 morts parmi les manifestants qui exigeaient au printemps 2018 la démission de Daniel Ortega, et six mois avant le scrutin, la chasse aux opposants fait rage : 39 personnalités politiques, hommes d’affaires, paysans, étudiants et journalistes ont été arrêtés depuis juin. Parmi eux, les sept candidats potentiels susceptibles de constituer une menace pour le président sortant.

Favorite de l’opposition dans les sondages, Cristiana Chamorro, 67 ans, fille de l’ex-présidente Violeta Chamorro (1990-1997), a été la première arrêtée, le 2 juin, et placée en détention à domicile.