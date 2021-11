Météo: des nuages et quelques éclaircies pour commencer la semaine

Le ciel sera partagé entre quelques nuages et éclaircies. Des averses ne sont a priori pas prévues pour le centre du pays. Certaines sont possibles en Ardenne et dans le nord.

Le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux, parfois nombreux, ce lundi. En Ardenne et dans le nord du pays, les nuages pourraient être porteurs de l’une ou l’autre averse, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre affichera entre 7 et 12 degrés, sous un vent faible qui soufflera de secteur ouest à nord-ouest. Au littoral, il sera modéré.