Max Verstappen après sa victoire au Mexique: «Pour le titre, c’est en bonne voie, mais tout peut changer très rapidement»

Parti en 3e position sur la grille, Verstappen a pris la tête de la course dès le premier virage, dépassant les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

« Il était crucial d’être bien placé dans ce virage pour prendre la première place », a réagi le Néerlandais après la course. « Une fois que j’étais en tête, je n’avais plus qu’à me faire confiance et sur l’incroyable vitesse de notre voiture. C’est incroyable de gagner pour la troisième fois ici et d’être sur le podium avec mon équipier mexicain Sergio Perez. Toute l’équipe a réalisé un travail incroyable. » Concernant le titre mondial, Verstappen reste prudent. « C’est en bonne voie mais tout peut changer très rapidement », a commenté le pilote Red Bull qui a augmenté son avance en tête du Championnat du monde de F1 de 12 à 19 points.