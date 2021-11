Roberto Martinez au sujet d’Eden Hazard: «Je m’inquiéterai au moment où il cessera d’aimer le football»

« Il s’agit d’une situation inhabituelle. Nous ne nous attendions pas à ce que les choses se passent ainsi », a confié Martinez auprès de nos confrères de Het Laatste Nieuws. « Mais c’est le football. Au-delà de ce que l’on voit de l’extérieur, le fait qu’il ne joue pas assez de minutes ou qu’il n’est pas lui-même sur le terrain car il n’a pas la possibilité de jouer, moi j’ai vu qu’il est médicalement bien. Il est en pleine forme. Nous avons un bon contact avec le Real Madrid. Nous savons qu’il fait un travail supplémentaire pour rester aussi en forme que possible. Eden veut tout faire pour atteindre son plus haut niveau. »

Le sélectionneur des Diables rouges voit cette période internationale comme « une bonne occasion » pour Hazard de remonter le terrain. Et même si les critiques fusent concernant le niveau et le rendement de son capitaine au sein du club madrilène, Martinez ne se dit pas inquiet pour son capitaine. « Ce n’est pas une situation idéale », commente le technicien espagnol. « Mais je m’inquiéterai seulement au moment où Eden cessera d’aimer le football. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Il apprécie son foot et il est bien sur le plan physique. C’est une question de temps de jeu et je crois fermement qu’il peut finir la saison en beauté. »