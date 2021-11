La quatrième vague est-elle la faute des non-vaccinés? Les experts sont divisés

Les chiffres continuent d’augmenter. Plusieurs experts soutiennent la vaccination obligatoire comme solution pour ralentir les contaminations et les hospitalisations.

Les experts ne sont pas tous d’accord sur les causes de l’augmentation des chiffres de la crise sanitaire. Est-ce la faute des non-vaccinés ? Pour le microbiologiste Emmanuel André sur Twitter : « derrière les prétentions de “liberté” des personnes adultes qui refusent le vaccin, se cache de plus en plus souvent un égocentrisme à peine dissimulé, imposant aux autres sa propre incapacité à agir dans une logique collective. » Pour lui, ce sont les autres qui paient les conséquences de ce choix de ne pas se faire vacciner.

Nathan Clumeck, professeur spécialiste des maladies infectieuses, était l’invité de LN24 ce lundi matin. Selon lui, pour agir en anticipation de la quatrième vague, il faut anticiper, ce qui n’est pas simple. « Ce que nous vivons, ça va nous arriver encore. Après cette quatrième vague, on ne sait pas ce qui nous attend. On parle déjà d’un variant delta+. »