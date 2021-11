Rentrée scolaire: les mesures qui doivent être respectées

Si l’utilité du masque semble évidente pour protéger contre un virus respiratoire dans un lieu clos et peuplé, comme peut l’être une salle de cours, le fait de ne plus pouvoir évoluer « à visage découvert » ne comporte-il pas de risques en termes comportementaux, de rapport à l’autre ?

Le port du masque redevient obligatoire, dès lundi, en Wallonie, pour les membres du personnel des écoles du primaire et pour l’ensemble de la communauté scolaire – profs et élèves – dans le secondaire.

Ce qui est en vigueur dans les écoles

Après ce congé d’automne, il faut rappeler que les règles sanitaires dans les écoles fondamentales et secondaires restent en vigueur. En Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles a indiqué que le masque redevient obligatoire en toutes circonstances à l’intérieur, et ce également pendant le temps en classe. Cette mesure concerne les membres du personnel de primaire ainsi que les membres du personnel et les élèves du secondaire. Les règles sont donc les mêmes qu’à Bruxelles. Dans l’enseignement maternel, l’obligation du port du masque n’est requise qu’en cas de contacts entre adultes. Que cela soit dans le fondamental et le secondaire, les parents qui entrent dans l’école doivent toujours porter le masque.

