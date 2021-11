Coronavirus: taux d’incidence record en Allemagne, nouvelles mesures en France… le point sur la situation en Europe

Le taux d’incidence mesurant le nombre de nouveaux cas de coronavirus par 100.000 habitants en Allemagne a atteint lundi 201,1 sur les sept derniers jours, un niveau record depuis le début de la pandémie il y a un an et demi.

Le chiffre a été publié par l’institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI).

Le dernier record s’élevait à 197,6, battu le 22 décembre 2020.

Alors que bien plus de personnes sont aujourd’hui vaccinées, le taux de vaccination stagne néanmoins sous les 70 %. Les autorités ont appelé ces derniers jours la population à se mobiliser.

« Pour les non vaccinés, le risque est élevé qu’ils soient contaminés dans les prochains mois », avait prévenu mercredi le chef du RKI, Lothar Wieler.

Ces nouvelles règles sont les plus contraignantes prises au niveau national contre des personnes non vaccinées. Seuls les enfants et les personnes ne pouvant recevoir de vaccins pour raisons médicales seront exemptés.

Cette flambée de cas intervient alors que l’Allemagne est dans le flou politique depuis les élections législatives de septembre.

Les partis actuellement en train de négocier une nouvelle coalition pour former un gouvernement d’ici début décembre ont pour l’instant exclu la vaccination obligatoire et l’instauration de nouveaux confinements, en tout cas pour ce qui concerne les personnes vaccinées.

Les écoliers français remettent le masque et doivent à nouveau rester dans leurs bulles

En France, les écoliers doivent remettre le masque ainsi que rester dans leurs bulles. Cette mesure, annoncé par le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal, à la faveur de la rentrée après les vacances de la Toussaint vise « les départements où le taux d’incidence s’est malheureusement restabilisé au-dessus de 50 pour 100.000 habitants ».

Sont concernés par ordre alphabétique l’Ain, les Hautes-Alpes, les Ardennes, l’Aveyron, le Cher, la Corrèze, la Haute-Corse, les Côtes-d’Armor, la Creuse, la Drôme, l’Eure-et-Loir, le Gers, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre-et-Loire, l’Isère, le Loir-et-Cher, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, le Morbihan, la Moselle, le Nord, l’Oise, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Sarthe, la Savoie, la Seine-et-Marne, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, la Vendée et la Vienne.

Emmanuel Macron doit s’adresser aux Français mardi à 20 heures pour faire le point sur l’épidémie, dont le sursaut se confirme à la faveur de la baisse des températures, d’une vaccination qui plafonne et du relâchement constaté des gestes barrières.

Des mesures plus strictes sont mises en place pour les Autrichiens non vaccinés

Depuis ce lundi, de nouvelles mesures sont en vigueur en Autriche pour lutter contre le nombre croissant d'attaques de coronavirus. Ces mesures sont destinées à ceux qui continuent à choisir de vivre sans être vaccinés. Seules les personnes vaccinées (ou qui se sont remises du covid) sont désormais les bienvenues dans les restaurants, lors des manifestations sportives ou dans les remontées mécaniques. Cette règle s'applique également aux hôtels et aux services tels que les salons de coiffure.