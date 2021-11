Les baptêmes étudiants, entre outil de socialisation et rite d’une autre époque

A chaque drame, les débats entre les « pro » et les « anti » baptêmes refont surface. La mort d’Antonin, 19 ans, probablement liée à une trop forte consommation d’alcool selon les premières analyses, vient inévitablement remettre sur la table la pertinence de ce folklore vieux de plus d’un siècle.

Le Soir a voulu donner la parole aux premiers concernés : les baptisés. Pourquoi se sont-ils lancés dans l’aventure du baptême ? Quelles sont leurs motivations ? Qu’en retiennent-ils une fois l’expérience passée ? Cette année, covid oblige, les bleus et bleuettes étaient plus nombreux que jamais à s’embarquer dans cette cérémonie initiatique. « Les inscriptions ont explosé dans tous les collectifs », abonde Maxime Conrotte, le président du GCL (le Groupement des cercles louvanistes). « On s’y attendait, vu qu’il n’y a pas eu de baptême l’an dernier. »