A qui la faute? Ce que les experts pensent de la quatrième vague

Les experts ne sont pas tous d’accord sur les causes de l’augmentation des chiffres de la crise sanitaire. Est-ce la faute des non-vaccinés ? Pour le microbiologiste Emmanuel André sur Twitter : « derrière les prétentions de « liberté » des personnes adultes qui refusent le vaccin, se cache de plus en plus souvent un égocentrisme à peine dissimulé, imposant aux autres sa propre incapacité à agir dans une logique collective. » Pour lui, ce sont les autres qui paient les conséquences de ce choix de ne pas se faire vacciner.

Nathan Clumeck, professeur spécialiste des maladies infectieuses, était l’invité de LN24 ce lundi matin. Selon lui, pour agir en anticipation de la quatrième vague, il faut anticiper, ce qui n’est pas simple. « Ce que nous vivons, ça va nous arriver encore. Après cette quatrième vague, on ne sait pas ce qui nous attend. On parle déjà d’un variant delta+. »

Pour ce spécialiste, il faut se faire vacciner. Il évoque d’ailleurs l’obligation vaccinale pour le personnel soignant en avril. « Ceux qui ne sont pas vaccinés meurent ou sont hospitalisés. » C’est aussi pénible pour les autres patients qui veulent se faire soigner à l’hôpital pour autre chose. Pour Nathan Clumeck, ces personnes en ont marre, parce qu’il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, sont atteints du covid et viennent prendre leur place à l’hôpital. Pour lui, rien ne justifie qu’une personne ne se fasse pas vacciner.

« Une erreur de simplifier ainsi »

La quatrième vague est-elle donc la faute des non-vaccinés ? Pour Yves Coppieters, épidémiologiste à l’ULB, ce n’est pas le cas, « ce serait une erreur de simplifier ainsi ». Pour lui, « vaccinés ou non, les gens continuent à se faire contaminer », selon Sudinfo.

Presque que des non-vaccinés hospitalisés

Charlotte Martin, infectiologue au CHU Saint-Pierre explique la situation dans son hôpital. « Si on avait que des vaccinés hospitalisés, on aurait que deux personnes. » Sur 25 des patients hospitalisés pour covid-19, seuls deux ont reçu leur dose de vaccin. Selon RTL Info, avec plus de 7000 nouveaux cas par jour en moyenne la semaine dernière, « je pense qu’on peut clairement dire que c’est en train de déraper ».

La faute à l’ensemble du système ?

Le président de l’Absym (Association belge des syndicats médicaux) Luc Herry attribue la faute à l’ensemble du système selon Sudinfo. « Cette quatrième vague, c’est la faute aux non-vaccinés, mais aussi à ceux qui ne portent plus ou mal le masque, à ceux qui ne respectent plus les gestes barrières, à ceux qui ne respectent plus les quarantaines. »

Pour Nathan Clumeck et Frank Vandenbroucke, le ministre fédéral de la Santé (Vooruit), la vaccination est une mesure supplémentaire pour se protéger du virus. Tout comme le Covid Safe Ticket tout seul ne suffit pas. Il ne faut pas hésiter à porter le masque, surtout lorsqu’on a des comorbidités.

Changer le nom du Covid Safe Ticket

Le virologue flamand, Marc Van Ranst, a indiqué dans un tweet qu’il souhaitait que le Covid Safe Ticket change de nom. D’après lui, son nom n’est pas correct. « A partir de maintenant, appelons cela le « pass covid » ou le « certificat covid » à la place de Covid Safe Ticket. La référence au mot « sûr » crée une attente erronée d’une sécurité totale », a-t-il tweeté.