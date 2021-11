Inquiétude pour Youri Tielemans: le Diable rouge est sorti sur blessure lors de Leeds – Leicester

Leicester a quitté la pelouse de Leeds avec un point dans ses bagages suite à leur partage 1-1 de ce dimanche en Premier League. Timothy Castagne était titulaire, tout comme Youri Tielemans. Si le premier a joué l’intégralité de la rencontre, le second a cédé sa place à la 77e minute. Une sortie due à une douleur ressentie par le Diable rouge.

Dans le dernier quart d’heure, Tielemans a failli profiter d’une erreur défensive pour s’ouvrir le chemin du but. Malheureusement, le milieu de terrain contrôle mal son ballon et le gardien de Leeds a pu sauter sur le cuir pour stopper sa course, accrochant au passage le joueur des Foxes. Tielemans s’est alors tenu la jambe et n’était plus apte à poursuivre la partie, demandant son changement.