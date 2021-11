Bon premier semestre pour le secteur belge de l'ameublement

Le chiffre d'affaires de l'industrie belge de l'ameublement a atteint au premier semestre 1.179,9 millions d'euros, précise Fedustria. La performance du secteur est l'indication "d'une bonne demande de la part du consommateur pendant cette période", malgré les prix élevés des matières premières et des matériaux, analyse l'organisation.

Dans le détail, le chiffre d'affaires du mobilier d'habitation a augmenté sur les six premiers mois de 2021 de 29,5% en un an et de 14,5% par rapport à 2019. Les matelas et sommiers ont vu leur chiffre d'affaires croître de 33,3% (+12,4% par rapport à 2019). Pour les meubles de cuisine, le chiffre d'affaires a augmenté de 21 à 22%, tant par rapport à 2020 que 2019.