Theate qui s’excuse pour la prestation de Mignolet: la bourde d’un Social Media Manager sur Twitter (photo)

Le responsable des réseaux sociaux d’Arthur Theate et de Simon Mignolet a confondu les comptes des deux Diables rouges et a publié sur le compte de Theate un message destiné à Mignolet.

Ce n’est pas toujours facile de devoir faire plusieurs choses en même temps, par exemple : gérer les comptes Twitter de plusieurs personnes quand on est Social Media Manager. Et parfois, l’inattention peut mener à des situations assez hilarantes. C’est ce qui s’est passé ce dimanche concernant deux Diables rouges.

Sur le compte d’Arthur Theate est apparu le message suivant : « Mauvaise journée, je me sens responsable aujourd’hui d’avoir abandonné l’équipe et les supporters. On reviendra après la trêve internationale ». Le tout, suivi du hashtag #BluvnGoan, d’emojis bleu et noir ainsi que d’une photo de… Simon Mignolet. Autant dire que beaucoup d’internautes ont dû se demander ce qu’il se passait, sachant par ailleurs que Theate avait goûté à la victoire avec son club de Bologne contre la Sampdoria.