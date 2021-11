Hausse des contaminations en France: ce qu’Emmanuel Macron pourrait annoncer

Emmanuel Macron prendra la parole mardi soir à 20 heures pour évoquer la crise sanitaire mais aussi la relance économique et les réformes, à cinq mois de la présidentielle. Avec la hausse de contaminations que connaît la France, il est possible que le chef de l’Etat annonce de nouvelles mesures. L’obligation du port du masque et la troisième dose de vaccin seront-elles généralisées ?

Le Conseil de défense sanitaire est prévu mardi matin, quelques heures avant l’allocution d’Emmanuel Macron. Il ne sera a priori pas question d’un nouveau lockdown. Par contre, les masques et les vaccins seront très probablement sur la table. Selon LCI, pour les plus de 65 ans, les soignants et les personnes immunodéprimées, la vaccination pourrait éventuellement devenir obligatoire pour pouvoir conserver un pass sanitaire en règle. Ce que l’on ne sait pas encore, c’est dans quelles conditions ces troisièmes doses pourraient et devraient être administrées. Comment définir les seuils d’application ? Par exemple, pour les personnes obèses, à partir de quelle IMC exigerait-on la vaccination ?