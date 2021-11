Interrogé sur le meilleur joueur qu’il a affronté, Trent-Alexander Arnold cite deux Diables (vidéo)

Dans une vidéo publiée par Amazon Prime Vidéo, Trent Alexander-Arnold a dû citer les deux meilleurs joueurs qu’il a affrontés. Et le défenseur de Liverpool s’est montré plutôt élogieux envers deux Diables rouges…

Du haut de ses 23 ans, Trent-Alexander Arnold a déjà pu se frotter à quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. Le latéral droit, déjà vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions avec Liverpool, a notamment eu l’occasion d’affronter Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, etc. De véritables légendes vivantes du ballon rond, donc. Mais, quand on lui demande le meilleur adversaire contre qui il a pu se mesurer, l’Anglais n’hésite pas à citer… deux Diables rouges !

« Le meilleur ? Eden Hazard, et certainement de très loin. Ou peut-être De Bruyne », lâche sans hésiter le défenseur dans une vidéo publiée par Amazon Prime Vidéo. « Mais, en termes d’adversaire direct, je dirai Hazard. Sa vitesse, son agilité, son intelligence avec et sans ballon, c’est vraiment incroyable. »