L'usine de chocolat Belcolade à Alost veut doubler sa production

Actuellement, le site d'Erembodegem emploie plus de 200 personnes. Puratos souhaite en faire "la première chocolaterie neutre en carbone au monde" d'ici 2025, si bien que l'entreprise fonctionnera entièrement à l'électricité renouvelable et récupéra l'eau de pluie pour couvrir 90% de ses besoins en eau.

Les travaux se dérouleront en trois étapes. La première phase devrait s'achever en juin 2023 : elle implique la construction d'un nouveau bâtiment, une première augmentation de la capacité de production et des investissements, notamment, dans des pompes à chaleur et des panneaux solaires. Les deuxième et troisième phases s'échelonneront sur 2025 et 2027.