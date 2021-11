Energie: «Les Wallons veulent continuer à bâtir l’éolien offshore»

Actionnaire incontournable au sein de Fluxys et d’Elia, la Socofe se positionne dans l’extension à venir des parcs éoliens en mer du Nord. Et Jean-Marie Bréban, qui la dirige depuis un peu plus d’un an, dit activer ses réseaux pour s’assurer que les acteurs de l’énergie wallons puissent jouer leur rôle dans la transition.