Daimler va développer avec Visa le paiement du stationnement directement depuis sa voiture

"Afin d'authentifier un paiement directement depuis la voiture, seule une empreinte digitale sera désormais nécessaire", ambitionnent les deux entreprises. Les clients n'auront pas besoin de mot de passe, la voiture elle-même deviendra un moyen de paiement. Non seulement le stationnement pourrait être payé de cette manière, mais aussi, par exemple, le plein de carburant.

Cette technologie sera d'abord disponible pour les clients de Mercedez-Benz en Allemagne et en Grande-Bretagne à partir du printemps 2022. D'autres marchés en Europe et au-delà suivront plus tard.