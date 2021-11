Alors qu’il a récemment fait son coming-out, Josh Cavallo craint de disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar

Il y a un mois, le jeune Australien Josh Cavallo marquait l’histoire du football en révélant publiquement son homosexualité. Le médian d’Adelaide United a même reçu des félicitations de la part de nombreux joueurs à travers le monde. Mais cette annonce amène aussi son lot d’inquiétudes dans le chef du joueur de 21 ans. Notamment concernant la Coupe du monde 2022.

« Cela me fait peur », a expliqué Josh Cavallo dans une interview donnée au journal anglais The Guardian. « J’ai lu qu’ils donnaient la peine de mort aux personnes homosexuelles là-bas. Raison pour laquelle je ne veux vraiment pas aller au Qatar. Cela me pousse à me poser des questions. Ma vie est-elle plus importante que faire quelque chose de bien dans ma carrière ? Mais cela m’attriste, car défendre les couleurs de son pays et disputer une Coupe du monde est l’une des plus grandes réalisations en tant que footballeur professionnel. »